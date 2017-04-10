Бибилов заявил, что победил на президентских выборах в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Южной Осетии спикер парламента Анатолий Бибилов назвал себя победителем президентских выборов в Южной Осетии.
По данным обработки 35% протоколов, Бибилов набирает 48,7%, сообщила ранее журналистам глава ЦИК Белла Плиева.
Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.
Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.