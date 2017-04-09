Число написавших "Тотальный диктант" в Латвии выросло за год на 100 человек

РИГА, 9 апр – РИА Новости. Число участников акции "Тотальный диктант" в Латвии в 2017 году составило 566 человек, что примерно на 100 участников больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости в воскресенье координатор акции в балтийской республике Александр Филей.

"В целом число участников по всей стране выросло на 100 человек по сравнению с прошлым годом и составило 566 человек. Примерно третья часть людей, написавших диктант, — молодёжь и дети школьного возраста", — сказал Филей.

По его словам, в Риге диктант написали 392 человека, в Резекне 41, в Даугавпилсе 34, в Елгаве 32, в Валмиере 28, Вентспилсе 21, в Олайне число участников составило 14 человек, а в Краславе — 4.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.