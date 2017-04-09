В Сербии протестующие установили срок выполнения своих условий

БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Организаторы массовых акций протеста в Сербии провели в воскресенье седьмую по счету демонстрацию в Белграде против избрания президентом премьера Александра Вучича и распространили письменные требования с указанным для правительства сроком их выполнения – 17 апреля.

В воскресенье участники акции "Протест против диктатуры" собрались в 18.00 (19.00 мск) перед Скупщиной (парламентом) Сербии, откуда направились к расположенному вблизи зданию национального Радио и телевидения Сербии (РТС). Перед офисом телеканала демонстранты скандировали "Хотим вживую!", упрекая РТС в необъективном освещении протестов. Активисты изобразили массовое падение в обморок, намекая на эпизод в предвыборной кампании Вучича, когда один из сидевших зрителей на ток-шоу с премьером ненатурально, по их мнению, лишился чувств. В последние дни фраза "Упади в обморок!" стала одним из самых популярных слоганов участников акций протеста.

С барабанами, свистками, дудками и выкриками оскорбительного характера в адрес премьера колонна затем направилась к зданию правительства и через некоторое время вернулась к парламенту, сделав круг по центральным улицам Белграда. Полиция воздержалась от оценок численности демонстрантов, сами они утверждают, что собралось несколько тысяч человек. Сообщений об инцидентах нет.

Организаторы днем распространили листовку, которую полностью опубликовала на своем портале газета Danas.

"Первое требование – смена руководства РТС за неравномерную представленность кандидатов в эфире в ходе избирательной кампании. Второе – смена руководства регулирующего телерадиовещание государственного органа за отсутствие реакции на нарушения. Третье – отставка председателя парламента Майи Гойкович за прекращение полноценной работы Скупщины. Четвертое требование – смена членов Республиканской избирательной комиссии (РИК)", — говорится в распространенном заявлении организаторов.

Кроме того, протестующие требуют ревизии списков избирателей, упрощения процедуры голосования для живущих за границей граждан, а также "аннулирование фальсифицированных докторских диссертаций" высокопоставленных функционеров правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Для выполнения своих требований авторы листовки указали дату – 17 апреля 2017 года.

Член президиума партии, вице-премьер и глава МВД Сербии Небойша Стефанович, которого, по мнению участников акции, также касается последнее требование, повторил, что пока протесты проходят мирно "на улицах вы почти не увидите полицейских, только необходимый минимум". Премьер и избранный президент также многократно подчеркивал, что мирные протесты являются демократической нормой и не представляют проблемы.

В свою очередь, РИК в воскресенье провела перепроверку подсчитанных голосов на двух участках в городе Нови-Пазар после заявления проигравшего кандидата Саши Янковича о якобы 319 тысячах "украденных голосов" на 25 участках республики. По окончанию повторного пересчета председатель РИК Владимир Димитриевич официально заявил, что обвинения Янковича и участников протестов не соответствуют действительности.