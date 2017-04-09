В Сербии протестующие установили срок выполнения своих условий

БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Организаторы массовых акций протеста в Сербии провели в воскресенье седьмую по счету демонстрацию в Белграде против избрания президентом премьера Александра Вучича и распространили письменные требования с указанным для правительства сроком их выполнения – 17 апреля.
В воскресенье участники акции "Протест против диктатуры" собрались в 18.00 (19.00 мск) перед Скупщиной (парламентом) Сербии, откуда направились к расположенному вблизи зданию национального Радио и телевидения Сербии (РТС). Перед офисом телеканала демонстранты скандировали "Хотим вживую!", упрекая РТС в необъективном освещении протестов. Активисты изобразили массовое падение в обморок, намекая на эпизод в предвыборной кампании Вучича, когда один из сидевших зрителей на ток-шоу с премьером ненатурально, по их мнению, лишился чувств. В последние дни фраза "Упади в обморок!" стала одним из самых популярных слоганов участников акций протеста.
С барабанами, свистками, дудками и выкриками оскорбительного характера в адрес премьера колонна затем направилась к зданию правительства и через некоторое время вернулась к парламенту, сделав круг по центральным улицам Белграда. Полиция воздержалась от оценок численности демонстрантов, сами они утверждают, что собралось несколько тысяч человек. Сообщений об инцидентах нет.
"Первое требование – смена руководства РТС за неравномерную представленность кандидатов в эфире в ходе избирательной кампании. Второе – смена руководства регулирующего телерадиовещание государственного органа за отсутствие реакции на нарушения. Третье – отставка председателя парламента Майи Гойкович за прекращение полноценной работы Скупщины. Четвертое требование – смена членов Республиканской избирательной комиссии (РИК)", — говорится в распространенном заявлении организаторов.
Кроме того, протестующие требуют ревизии списков избирателей, упрощения процедуры голосования для живущих за границей граждан, а также "аннулирование фальсифицированных докторских диссертаций" высокопоставленных функционеров правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Для выполнения своих требований авторы листовки указали дату – 17 апреля 2017 года.
В свою очередь, РИК в воскресенье провела перепроверку подсчитанных голосов на двух участках в городе Нови-Пазар после заявления проигравшего кандидата Саши Янковича о якобы 319 тысячах "украденных голосов" на 25 участках республики. По окончанию повторного пересчета председатель РИК Владимир Димитриевич официально заявил, что обвинения Янковича и участников протестов не соответствуют действительности.