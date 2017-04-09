Сенатор Грэм назвал сумасшествием возобновление полетов с авиабазы Шайрат

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала NBC прокомментировал известие о том, что сирийские ВВС возобновили полеты с атакованной в пятницу американскими крылатыми ракетами авиабазы Шайрат.

По мнению Грэма, своими действиями Асад бросает вызов Трампу. "Я думаю, это серьезная ошибка с его стороны, потому что если ты противник США и не думаешь о том, что Трамп может сделать с тобой в любой момент, то ты сумасшедший", — заявил сенатор.

В ночь на 6 апреля 2017 года американские ВМС по приказу Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат возле города Хомс в Сирии. Поводом для атаки стало применение химического оружия в провинции Идлиб, в котором Вашингтон обвинил правительство САР, не представив этому каких-либо доказательств.