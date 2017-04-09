Президент Египта поручил военным усилить охрану границ

КАИР, 9 апр — РИА новости, Надим Зуауи. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил вооруженным силам ужесточить меры по охране границ после терактов в Танте и Александрии, унесших жизни более 40 египтян.

"Президент поручил принять необходимые шаги для охраны границ в полной мере", — говорится в заявлении президентской администрации по итогам заседания Национального совета по обороне.

На заседании, в частности, осуждались меры по обеспечению контроля над всеми границами, пропускными пунктами, "с учетом возросшей террористической угрозы из-за кризисной ситуации в регионе".

Кроме того, глава Египта поручил силам безопасности "поддерживать боеготовность, сохранять бдительность и осторожность, продолжить ужесточение мер по охране жизненно важных объектов".

Ранее ас-Сиси заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.