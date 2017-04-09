Экс-министра обороны Испании нашли мертвой в своем доме

МАДРИД, 9 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Карме Чакон, первая испанская женщина, занимавшая пост министра обороны страны, скончалась в воскресенье на 47-м году жизни в Мадриде, сообщает испанское издание El Mundo.

#Hemeroteca Carme Chacón y su entrevista a EL MUNDO en la que hablaba de Sánchez, Cataluña y mucho más. https://t.co/30CJmFZk3G — EL MUNDO (@elmundoes) 9 апреля 2017 г.

​Тело экс-министра обороны было обнаружено в ее доме в Мадриде примерно в 19:30 по местному времени. Наряды полиции, скорой помощи и пожарных туда вызвали родственники Чакон, которые долгое время не могли с ней связаться.

По предварительной версии, смерть вызвана естественными причинами. При этом отмечается, что у Чакон имелись серьезные проблемы с сердцем.

Карме Чакон с 2000-го до конца 2007-го была депутатом нижней палаты испанского парламента от социалистической партии, в результате реорганизации правительства заняла пост министра жилищного строительства. Спустя год, в 2008-м, она возглавила минобороны Испании, в отставку Чакон ушла в декабре 2011 года, а в 2013 году по личным обстоятельствам сложила полномочия депутата.