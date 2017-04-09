Депутат ГД: права кандидатов на выборах в Южной Осетии не ущемлялись

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Политические права кандидатов на выборах президента Южной Осетии не ущемлялись, заявил на пресс-конференции в Цхинвале глава миссии наблюдателей от Госдумы депутат Николай Говорин.

"На избирательных участках, где мы побывали, голосование проходило в спокойной обстановке, организованно, без ущемления политических прав конкурентов, в присутствии наблюдателей от всех политических партий, принимающих участие в выборах", — сказал Говорин.

В воскресенье в Южной Осетии проходили президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией. Всего было открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. По данным ЦИК, всего было зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.