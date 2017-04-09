В Египте после серии терактов ввели чрезвычайное положение

КАИР, 9 апр — РИА новости, Надим Зуауи. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после серии терактов в Вербное воскресенье ввел в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.

"Объявляется чрезвычайное положение на ближайшие три месяца", — сказал глава государства в телеобращении после заседания Национального совета обороны. Он также сообщил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

В воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. Жертвами теракта в главной церкви города Танта стали порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, который пришел в храм во время службы.

Позже другой террорист подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших при этом взрыве — четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.