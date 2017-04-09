Израиль после взрывов в Египте предупредил об угрозе туристам на Синае

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр – РИА Новости. Израильские власти после взрывов в египетских церквях повторили предупреждение об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове и вновь призвали сограждан воздержаться от поездок в эту часть соседней страны.

Предупреждение в отношении Синая было как минимум в третий раз с начала года распространено Контртеррористическим штабом при Совете национальной безопасности в канун еврейского праздника Песах, когда сотни тысяч израильтян отправляются в зарубежные отпуска.

"Ввиду сегодняшних кровопролитных атак в Египте, которые вновь продемонстрировали террористические возможности "Исламского государства" (запрещено в РФ – ред.), а также возросшей в последние месяцы активности "Вилаят Синай" по подготовке терактов против туристов на Синае… Контртеррористический штаб призывает всех остающихся там израильтян незамедлительно покинуть этот район", — говорится в сообщении.

"Вилаят Синай" считается ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которая, по данным СМИ, взяла на себя ответственность за взрывы, прогремевшие в воскресенье в церквях египетских городов Танта и Александрия. В Танте жертвами смертника, проникшего на богослужение, стали порядка 30 человек, в Александрии, где террориста остановили на входе в храм, погибли 17.

В свете последних событий власти Израиля рекомендуют "всем, кто собирается на Синай, воздержаться от поездок", и просят семьи соотечественников, которые находятся на полуострове, связаться с ними и проинформировать об опасности. В прошлый раз такое же предупреждение Контртеррористический штаб опубликовал неделю назад.