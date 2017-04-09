Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, заявил Косачев

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пытаясь возложить на Россию ответственность за поддержку президента Сирии Башара Асада и происходящее в САР, президент США Дональд Трамп загоняет себя в ловушку, когда "разрулить" сложившиеся противоречия будет уже невозможно, в том числе и в ходе визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, считает председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"Трамп загоняет себя в ловушку "заведомых решений", когда отыгрывать назад будет почти невозможно. И считать, что это можно будет "разрулить" с Москвой в ходе предстоящего визита Тиллерсона в Москву или в ходе более позднего саммита двух президентов, по меньшей мере наивно", — заявил сенатор журналистам.

По его словам, понятно, что Трамп "подает сигналы России: просто сдайте Асада, не важно, виноват он или нет, но у меня нет иного выбора, а я потом учту лояльность России".

"Однако то, что говорится в Москве на самом высшем уровне, нужно всегда понимать буквально: мы пришли в Сирию не поддерживать Асада, а воевать против терроризма", — заявил Косачев.

Он убежден, что "вся бездоказательная" история с химической атакой в Идлибе, а также последовавший за ней ракетный удар США, сейчас крайне мешают достижению этой цели номер один.

"Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, поскольку он не достигнет ни одной из своих целей: "волки" в Вашингтоне никогда не будут "сыты", а "овец" в виде нормальных отношений с Россией и тем более взаимодействия против общего врага тогда тоже не уберечь", — сказал сенатор.