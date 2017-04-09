Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, заявил Косачев

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пытаясь возложить на Россию ответственность за поддержку президента Сирии Башара Асада и происходящее в САР, президент США Дональд Трамп загоняет себя в ловушку, когда "разрулить" сложившиеся противоречия будет уже невозможно, в том числе и в ходе визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, считает председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Трамп загоняет себя в ловушку "заведомых решений", когда отыгрывать назад будет почти невозможно. И считать, что это можно будет "разрулить" с Москвой в ходе предстоящего визита Тиллерсона в Москву или в ходе более позднего саммита двух президентов, по меньшей мере наивно", — заявил сенатор журналистам.
По его словам, понятно, что Трамп "подает сигналы России: просто сдайте Асада, не важно, виноват он или нет, но у меня нет иного выбора, а я потом учту лояльность России".
"Однако то, что говорится в Москве на самом высшем уровне, нужно всегда понимать буквально: мы пришли в Сирию не поддерживать Асада, а воевать против терроризма", — заявил Косачев.
"Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России, поскольку он не достигнет ни одной из своих целей: "волки" в Вашингтоне никогда не будут "сыты", а "овец" в виде нормальных отношений с Россией и тем более взаимодействия против общего врага тогда тоже не уберечь", — сказал сенатор.