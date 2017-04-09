Косачев: новыми санкциями Трамп может реально испортить отношения с Россией

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп пойдёт на введение новых санкций в отношении России за поддержку Сирии, это может реально испортить отношения с РФ, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

"Сообщения о том, что Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность ужесточения санкций против России и Ирана за их поддержку Сирии, показывают, что, возможно, своим ракетным ударом 7 апреля по авиабазе сирийских войск американский лидер не достиг всех целей, которые планировал. То есть прежде всего успокоить тех, кто жаждал крови в Сирии и иных решительных действий наперекор России. Однако, идя у них на поводу, Трамп ступает на очень опасный путь. Во-первых, они никогда не успокоятся. Зато пытаясь им угодить, вполне реально испортить отношения с Россией, можно сказать, до уровня Обамы, если считать его эталоном негатива и "дна", — заявил Косачев журналистам.

Как полагает Косачев, Трамп, действуя подобным образом, может "не оставить себе путей к отступлению".

"Чем больше действий будет "в наказание за Асада" — что к России или Ирану, что к Сирии — тем меньше шансов на объективное расследование. Это как с малайзийским "Боингом" — санкции против России были приняты так стремительно, что любая иная версия, кроме вины России и/или военных ДНР, была бы после этого катастрофой и стоила бы голов многим европейским политикам", — подчеркнул он.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.