СМИ: подозреваемый в теракте в Стокгольме дал признательные показания

СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Шведская газета Expressen сообщила в воскресенье вечером со ссылкой на свои источники, что арестованный в пятницу вечером 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, дал признательные показания.

"Согласно данным Expressen, во время допроса Рахмат Акилов сказал, что доволен совершенным. Кроме того, он сказал, что достиг того, чего должен был достичь. Согласно данным Expressen, Рахмат Акилов признался, что это он сидел за рулем грузовика на Дроттниггатан", — пишет издание.

Официальных подтверждений данных издания нет. МВД имя задержанного не называет, однако ранее на пресс-конференции в Стокгольме представитель полиции сообщил, что подозреваемый ходатайствовал в 2014 году о получении вида на жительство в Швеции, в июне 2016 года ему был дан отказ, в феврале дело миграционная служба Швеции передала в полицию с материалами для высылки из страны и с тех пор 39-летний мужчина находился в розыске.

В общей сложности полиция Стокгольма по подозрению в совершении теракта в Стокгольме задержала двух человек. Второго задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.