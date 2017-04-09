СБ ООН осудил "отвратительные и подлые" теракты в храмах Египта

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН "решительно осуждает" террористические акты, совершенные в воскресенье в храмах Коптской церкви в Египте.

"Члены Совета Безопасности решительно осуждают отвратительные и подлые террористические атаки, совершенные сегодня 9 апреля 2017 года в ходе служб в честь Вербного воскресенья в двух коптских храмах в Танте и Александрии в Египте, в результате которых не менее 41 человека погибли и более 100 получили ранения", — говорится в заявлении СБ ООН.

Члены СБ также выразили свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Совет Безопасности также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности организаторов и спонсоров данных терактов и призвал все государства к активному сотрудничеству с правительством Египта.

Два взрыва прогремели в воскресенье на севере Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, десятки получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Погибли 16 человек. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена во многих странах, в том числе в России).