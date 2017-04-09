Большинство граждан Южной Осетии проголосовали за новое название республики

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. На референдуме в Южной Осетии за введение равнозначного наименования государство Алания проголосовали 81,5%, против проголосовали 18,5%, свидетельствуют данные exit poll, который проводился югоосетинской автономной некоммерческой организацией "Академия социологического анализа".

Опрос проводился на 23 участках Цхинвала и районов Южной Осетии. Всего был опрошен 2981 человек, 2360 отказались отвечать на вопросы.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.

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