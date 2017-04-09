МИД Сирии выразил соболезнования в связи с терактами в Египте

ДАМАСК, 9 апр – РИА Новости. МИД Сирии выразил соболезнования в связи с произошедшими в воскресенье в Египте терактами, сообщила сирийская государственная телерадиокомпания.

"Ответственный источник МИД Сирии осудил теракты, совершенные в Египте. Источник МИД выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым", — сообщил телеканал.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.