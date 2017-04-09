Власти Киева предложили вывозить мусор в Чернобыль

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Власти Киева рассматривют возможность вывоза остатков городского мусора в зону отчуждения в Чернобыле, сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя председателя городской администрации Петра Пантелеева.

По словам чиновника, идея вывоза в зону отчуждения остатков мусора, прошедшего процедуры переработки или сжигания, "напрашивается логически". "Сжигаешь ты мусор или перерабатываешь, все равно остается остаток, который надо где-то захоранивать" — пояснил он.

Вместе с тем Пантелеев признал, что законодательно подобные действия запрещены. "Надо искать возможность изменять нормативные акты ", — заявил он.

В марте с инициативой организовать в зоне отчуждения в Чернобыле свалку отходов из всех регионов Украины выступил мэр Львова Андрей Садовой.