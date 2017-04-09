Свыше 250 тысяч жителей Мосула размещены в лагерях беженцев

МОСУЛ, 9 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше 250 тысяч жителей западной части Мосула были размещены в лагерях беженцев с начала операции правительственной армии по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), об этом РИА Новости рассказал член совместной комиссии Ирака по помощи и приему беженцев генерал Башар Мустафа.

"Свыше 250 тысяч беженцев из западного Мосула были размещены в лагерях к этому моменту. Ожидаем прибытия еще около ста двадцати тысяч человек ", — сказал он.

По словам собеседника агентства, каждый день из освобожденных районов города в лагеря беженцев прибывают несколько тысяч человек. Как отметил военный, в провинции Найнава, в которую входит город Мосул, и на территории Иракского Курдистана для приема беженцев было развернуто свыше двадцати лагерей.

Как ранее заявил РИА Новости глава муниципалитета Мосула Абдель Саттар аль-Хабу, западную часть Мосула покинули около полумиллиона человек. По его словам, "помимо лагерей беженцев они нашли приют у своих родственников и знакомых в восточной части Мосула, а также в других населенных пунктах и провинциях Ирака".

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.