Exit poll: Южную Осетию ждет второй тур выборов президента

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Второй тур ожидается на выборах президента Южной Осетии, прошедших 9 апреля, свидетельствуют данные exit poll, который проводился автономной некоммерческой организацией "Академия социологического анализа".

Президент Леонид Тибилов, по данным социологов набирает 45,8%, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9%. За сотрудника КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8% и только 0,5% — против всех. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Всего было опрошено 2981 человек на 23 участках в Цхинвале и районах Южной Осетии.

Выборы президента Южной Осетии проходили на 72 участках в самой республике и пяти за ее пределами. К 14.00 их признали состоявшимися. По данным на 16.00, явка достигла 69,95%.

В Генпрокуратуре Южной Осетии сообщили, что серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено. Наблюдатели, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК России, отметили, что процедура выборов исключает манипуляции, поскольку в паспортах проголосовавших ставится специальный штамп.

Помимо выборов главы государства, в Южной Осетии проходил референдум о переименовании республики в государство Алания. По данным exit poll, это решение поддержали 81,5% избирателей, принявших участие в голосовании.

Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>