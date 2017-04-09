Избирательные участки на выборах президента Южной Осетии закрылись

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Все 77 избирательных участков на выборах президента Южной Осетии закрылись в 20.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все они выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

"Все участки закрылись", — сказала Авлохова.

Помимо выборов главы государства в Южной Осетии прошел референдум о переименовании республики в Государство Алания. Таким образом, каждый избиратель получил на руки по два бюллетеня. Гражданам предоставлялось право проголосовать против всех кандидатов на пост главы государства. К 14.00 выборы и референдум были признаны состоявшимися, так как явка превысила 52%. По данным на 16.00, явка составила 69,95% (22 625 избирателей).

По данным на 16.00, в Цхинвале проголосовали 13 734 человека (67,87%), в Цхинвалськом районе – 2774 избирателя (68,85%), в Джавском районе проголосовали 1742 избирателя (67,2%), в городе Квайса – 969 человек (76,72%), в Знаурском районе – 2265 избирателей (80,49%), в Ленингорском районе проголосовали 1141 избиратель (81,37%).

В наблюдении за выборами принимают участие около 80 зарубежных наблюдателей, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все они сообщали об отсутствии значительных нарушений в ходе голосования.

По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32 736 избирателей. Порог явки на выборах составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.