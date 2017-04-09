Меланшон впервые обгоняет Фийона в первом туре выборов во Франции

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон впервые обгоняет экс-премьера страны Франсуа Фийона и занимает третье место в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на опрос для издания Figaro.

Согласно этим данным, первую строчку рейтинга делят бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. За каждого из них избиратели готовы отдать по 24% голосов.

На второй строчке разместился Меланшон с результатом в 18% голосов, следом идет Фийон с 17%. За экс-министра образования страны Бенуа Амона отдали голоса 9% респондентов.

Опрос проводился с 5 по 7 апреля. Участие в нем приняли 1515 французов в возрасте от 18 лет из числа внесенных в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.