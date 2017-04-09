В сети появилось видео взрыва смертника возле церкви в Александрии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В сети появилась запись с видеокамеры наблюдения, на которую попал момент взрыва террориста-смертника у входа церкви в Александрии. Видео было опубликовано телеканалом "Аль-Арабия".

​На записи видно, как мужчина подходит к церкви, но останавливается перед рамкой металлоискателя на входе. Через несколько секунд раздается взрыв.

Взрывы церквей в городах Танта и Александрии в Египте произошли в воскресенье с разницей в несколько часов. Жертвами теракта в Танте стали порядка 30 человек, в Александрии, по данным СМИ, число погибших составило 16, а раненых — 41 человек.