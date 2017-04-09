В Египте военные помогут полиции охранять важные объекты

КАИР, 9 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Президент Египта и верховный главнокомандующий ВС страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подразделениям спецохраны египетской армии оказать помощь полиции в обеспечении безопасности жизненно важных объектов во всех провинциях страны, говорится в заявлении президентской администрации.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, десятки получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Среди погибших в этом теракте числятся 16 человек, в том числе четверо сотрудников полиции, которые ценой своей жизни остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.