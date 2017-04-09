У посольства России пока нет данных по задержанному в Осло выходцу из РФ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Норвегии пока не обладает информацией о задержании выходца из РФ по подозрению в незаконном обращении взрывчатых веществ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Осло.

Представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг заявила на пресс-конференции, что семнадцатилетний россиянин задержан норвежскими правоохранителями по делу о подозрительном предмете, оставленном в центре Осло.

"У нас пока нет никакой информации по этому вопросу", — заявил собеседник агентства.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров. Сразу после этого полиция затруднилась предположить, содержалось ли в предмете взрывчатое вещество, но отметила, что звук во время подрыва был громче, чем можно было ожидать от устройства, которое использовали взрывотехники. О гражданстве задержанного ранее не сообщалось.