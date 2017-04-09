Активность ВМФ РФ в Европе превысила уровень холодной войны, заявили в НАТО

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Адмирал американских ВМС, глава объединенного командования НАТО в Неаполе Мишель Говард заявила, что активность российского военно-морского флота в Европе превышает уровень времен холодной войны, передает агентство Рейтер.

"Мы наблюдаем активность, которую не наблюдали во времена Советского союза", — сказала она в интервью агентству. По ее словам, Россия в последние годы расширила масштаб действий на море, хотя во время холодной войны военно-морские силы страны были больше.

В октябре прошлого года в Североатлантическом альянсе уже высказывали обеспокоенность походом корабельной авианосной группы Северного флота к берегам Сирии.

В конце февраля главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил, что в различных районах мирового океана решают свыше 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. По его словам, необходимость российского корабельного присутствия определяется наличием потенциальных и реальных угроз с океанских и морских направлений.