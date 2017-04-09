Клинцевич: Турция вряд ли отстоит свои позиции, следуя в фарватере США

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Турция вряд ли сможет отстоять свои позиции на Ближнем Востоке, если будет следовать в фарватере политики США, считает первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва не предпринимает необходимых шагов в связи с нарушениями перемирия в Сирии, о чем он информировал в телефонном разговоре своего российского коллегу Сергея Лаврова.

"Одновременно не могу не отметить, что Турция вряд ли сможет отстоять свои позиции на Ближнем Востоке, если будет следовать в фарватере политики США. Американцы, что многократно проверено историей, имеют привычку загребать жар чужими руками, но когда доходит дело до дележки пирога, берут в расчет только собственные интересы", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook, комментируя заявление Чавушоглу о том, что РФ не принимает мер в связи с нарушениями перемирия в Сирии.

При этом сенатор отметил, что заявление главы турецкого МИДа не следует трактовать в каком-то антироссийском ключе. Как полагает Клинцевич, здесь вероятнее всего речь идет о недопонимании. Он также подчеркнул, что цель России — не поддержка сирийского президента Башара Асада, а создание максимально благоприятных условий для свободного выбора сирийского народа, который и должен определить судьбу своей страны.

Также, по его словам, Россия понимает, что у Анкары свои интересы на Ближнем Востоке, однако отношения Турции с курдами не являются отдельно взятой проблемой. Этот вопрос может быть решен лишь в тесной увязке с другими вопросами ближневосточного урегулирования, важнейший из которых — победа над террористами "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), пояснил сенатор.

"Сегодня ставить вопрос о смене Асада – значит, вольно или невольно работать на дезорганизацию единственной реальной силы, противостоящей террористам в Сирии, — правительственных войск", — подытожил он.