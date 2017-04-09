"Тотальный диктант" в Таллине побил рекорды посещаемости
18:0609.04.2017
(обновлено: 18:10 09.04.2017)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Акция "Тотальный диктант" в Таллине второй год подряд побила рекорд посещаемости, что говорит о серьезном интересе к русскому языку в Эстонии, отмечает Sputnik.
Восьмого апреля свою грамотность решили проверить около трех тысяч жителей эстонской столицы, что почти на 700 человек больше, чем в прошлом году. Текст "Тотального диктанта" в Таллине на этот раз читал актер Дмитрий Харатьян.
Популярность русского языка в Эстонии повышается во многом благодаря тому, что власти страны пытаются вытеснить его из публичной сферы, пояснил председатель Эстонской палаты национальных меньшинств Рафик Григорян. "Это родной язык самого большого национального меньшинства Эстонии, и они не могут относиться равнодушно к своему языку", — указал он.
С Григоряном солидарен и политический журналист Аллан Хантсом, который считает, что многие русские, в особенности молодежь, рассматривают подобные акции как своеобразное выступление в защиту родного языка. Публицист Родион Денисов отметил, что высокий интерес к "Тотальному диктанту" в Эстонии — показатель высокого уровня образованности в среде русскоязычных эстонцев. "Если человек не уверен в своих знаниях, то вряд ли он пойдет на экзамен добровольно", — пояснил он.
Наконец, важный вклад в популярность мероприятия вносит и его организация, считает вице-мэр эстонской столицы Михаил Кылварт. "Мы пытаемся находить новые формы, приглашать интересных "диктаторов" и постепенно этот, своего рода, снежный ком набирает обороты", — заявил он.
"Тотальный диктант" ─ ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта, которая проходит с 2004 года, в этом году он состоялся 8 апреля, участие в нем приняли около 200 тысяч человек из более чем 70 стран мира.
Восьмого апреля в России состоялась образовательная акция "Тотальный диктант", участие в которой, мог принять любой желающий.
Акция "Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, ее главной целью является возможность оценить любому желающему свои знания русского языка и побудить интерес к грамотности.
В Москве "Тотальный диктант-2017" охватил аудиторию Московского педагогического государственного университета.
Участники образовательной акции могли сами выбрать, к кому идти писать диктант — к преподавателю-филологу или к медийной личности.
В Новосибирски желающим проверить свои знания было предложено написать диктант в аудитории Новосибирского государственного университета, как одной одной из площадок акции.
Участникам "Тотального диктанта-2017" вручали памятные значки.
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Диктант проводится по принципу анонимности — никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки читает текст диктанта в аудитории Московского педагогического государственного университета.
В столице, помимо университетских аудиторий, диктант также в инновационном центре "Сколково", где текст зачитывал музыкант Игорь Бутман.
В Омске участники "Тотального диктанта-2017" проверяли свои знания в аудитории Омского государственного университета им. Достоевского.
Автор текста акции "Тотальный диктант" в 2017 году, писатель Леонид Юзефович читает текст диктанта в аудитории Новосибирского государственного университета.
В 2017 году в России "Тотальный диктант" не охватил всего три региона: Магаданскую область, Ингушетию и Ненецкий автономный округ.
Текст "Тотального диктанта-2017" в Москве читала вице-мисс мира 2015 София Никитчук.
В десятках городов России и мира проводятся бесплатные курсы русского языка, на которых можно подготовиться к "Тотальному диктанту".
"Тотальный диктант" также можно было написать онлайн, для этого были организованы трансляции из трех часовых поясов.
В 2017 году "Тотальный диктант" охватил 514 городов в России и 287 городов в 70 странах мира.