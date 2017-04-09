Выборы президента Южной Осетии проходят без серьезных нарушений

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Выборы в Южной Осетии проходят без серьезных нарушений; явка достаточно высокая, несмотря на холодную погоду, утверждают местные власти.

В югоосетинской столице с утра накрапывает дождь, резко похолодало. Однако люди достаточно активно идут к избирательным участкам. Уже к двум часам дня явка превысила 52%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

"А чего мне дожидаться дома? Нужно идти голосовать, а то за нас проголосуют", — говорит пенсионер Казбег.

В утренние часы молодые люди были не так активны, как пожилые. В основном люди в возрасте до 30 приходили на участки всей семьей. Зачастую они брали детей на руки и вместе опускали по два бюллетеня в урну.

"Мы сейчас проголосуем, а потом поедем в село, к бабушке с дедушкой", — сказал отец семейства Ахсар. "Я пришел на выборы, потому что мне обидно за мою родину. Мы уже столько лет живем за счет помощи России, но сами еще не встали на ноги. Надеюсь, эти выборы что-то изменят", — добавил он.

Двадцатилетний таксист Стас тоже уже проголосовал. По его словам, главная проблема молодых людей в Южной Осетии в том, что катастрофически не хватает рабочих мест. "Ни у кого из моих друзей нет работы", — рассказал он, отметив, что его знакомые уже проголосовали.

В то же время иностранные наблюдатели пока не зафиксировали серьезных нарушений. Как сообщила РИА Новости глава ЦИК Белла Плиева, сведений о серьезных нарушениях или жалобах в Центризбирком не поступало. "Единственное, был инцидент, когда молодой человек не хотел, чтобы проставили ему штамп в паспорт в обмен на выдачу бюллетеня", — рассказала она.

В свою очередь, глава МВД Южной Осетии Ахсар Лавоев попросил граждан "не поддаваться на провокации и быть бдительными".

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.