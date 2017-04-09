Число жертв взрыва у церкви в Александрии в Египте возросло до 13

КАИР, 9 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв взрыва у церкви второго по величине города Египта Александрии возросло до тринадцати человек, еще порядка сорока человек пострадали, сообщает телеканал "ОН-ТВ".

Взрыв прогремел в воскресенье утром вначале в церкви города Танта в Египте. Погибли, по последним данным, тридцать человек, еще более семидесяти пострадали.

Через несколько часов смертник со взрывным устройством попытался пройти в кафедральный собор Александрии, однако его остановили сотрудники полиции. Исполнитель подорвал пояс смертника у входа. Погибли 13 человек, в том числе трое офицеров полиции и сержант, порядка сорока пострадали.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии до взрыва находился патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал. Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к церкви, прогремел второй взрыв.