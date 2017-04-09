В Турции хотят открыть музей, посвященный попытке переворота

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Музей, посвященный попытке переворота в Турции 15-16 июля прошлого года, будет открыт в конце 2018 года в пригороде Анкары Кахраманказан, сообщает агентство Anadolu.

Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что авиабаза Акынджы в районе Кахраманказана, где находился штаб мятежников, будет закрыта. По его словам, база станет местом памяти "мучеников, погибших за демократию во время попытки переворота".

Сообщается, что проект "музея демократии и жертв 15 июля" обсуждается в министерстве культуры и туризма Турции. Предполагается, что строительство музея начнется в июле. Он будет занимать площадь в 10 тысяч квадратных метров, включать постоянную и временную экспозиции с использованием интерактивных технологий, а также библиотеку, кафе и сувенирный магазин.

В ночь на 16 июля 2016 года группа мятежников совершила попытку военного переворота в Турции, которая была пресечена властями. Согласно последним данным, в результате противостояния, центрами которого стали Стамбул и Анкара, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения.