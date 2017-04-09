Тибилов рассказал об итогах проверки использования российских средств

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Нецелевого использования российских средств в Южной Осетии не было зафиксировано с 2013 года, заявил на встрече с делегацией наблюдателей от Госдумы президент республики Леонид Тибилов, который является кандидатом на пост главы государства.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

"Счетная палата нас проверяет, и нигде с 2013 года нецелевого использования в Южной Осетии более не наблюдается", — сказал Тибилов.

Он отметил, что внутренние доходы республики с 2012 года возросли со 130 миллионов рублей до 850 миллионов рублей.

Всего на выборах в воскресенье открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.