Число погибших при столкновении лодки и баржи в Мьянме увеличилось до 30

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения пассажирского судна, на котором находились гости свадьбы, и баржи на западе Мьянмы увеличилось до 30 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
Инцидент произошел в пятницу в портовом городе Патейн. По данным местных властей, в лодке находились около 60 пассажиров, ранее сообщалось, что несколько человек удалось спасти. В субботу спасатели извлекли из воды 21 тело, в воскресенье поисково-спасательные работы продолжились.
"Сегодня мы достали тела девяти человек, трех мужчин и шести женщин", — сказал агентству представитель полиции.
По данным СМИ, пассажиры судна возвращались со свадебной церемонии.