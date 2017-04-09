Прокуратура Швеции подтвердила арест подозреваемого в деле о теракте

СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Два человека задержаны полицией Стокгольма по подозрению в совершении теракта в пятницу, говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции.

"Сегодня утром задержан один человек по подозрению в террористическом убийстве. Таким образом, в связи с произошедшим в Стокгольме в пятницу задержаны в общей сложности два человека", — говорится в сообщении в воскресенье.

Ранее в ночь на субботу, 8 апреля, полиция задержала 39-летнего подозреваемого в совершении террористического преступления мужчину, который, как предполагается, сидел за рулем грузовика.

В пятницу в 14.53 по местному времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было похищено во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.