В Армении подвели итоги выборов в парламент

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении подвела в воскресенье окончательные итоги выборов в Национальное собрание, которые прошли 2 апреля: в однопалатный парламент республики прошли четыре политические силы — правящая Республиканская партия Армении, набравшая около 49% голосов, а также блоки "Царукян", "Елк" (Исход) и партия "Дашнакцутюн".

"Согласно законодательству на седьмой день выборов в Национальное собрание ЦИК составил протокол о результатах голосования", — сказал глава Центризбиркома Тигран Мукучян.

Документ подписали все члены комиссии. Согласно официальным данным, в выборах приняли участие 1 575 786 человек из 2 585 468 избирателей.

По окончательной информации, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала 770 тысяч 441 голос (по предварительным данным на 3 апреля, партия получила около 49% голосов). Блок "Царукян" крупного армянского бизнесмена Гагика Царукяна по окончательным данным набрал 428 тысяч 836 голосов, а по предварительным данным, опубликованным неделю назад – около 27%. Оппозиционный блок "Елк" (Исход) —122 тысячи 65 голосов (по предварительным данным – примерно 7,8%), партия "Дашнакцутюн" — 103 тысячи 48 голосов (по предварительным данным — почти 6,6%).

Остальные блоки и партии не получили необходимых для прохождения в парламент процентов (5% для партий и 7% для блоков). В частности, партия "Свободные демократы" набрала лишь 14 тысяч 739 голосов, "Армянское возрождение" — 58 тысяч 265 голосов, блок Конгресс-НПА — 25 тысяч 950 голосов, Компартия Армении —11 тысяч 741 голосов, блок Оганян-Раффи-Осканян —32 тысячи 508 голосов.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.