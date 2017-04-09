Италия закроет небо над провинцией Лукка, где пройдет встреча глав МИД G7

РИМ, 9 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти закрыли воздушное пространство над провинцией Лукка, где 10 и 11 апреля состоится саммит глав МИД "Большой семерки", сообщает Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC).

Полеты гражданской авиации, а также дронов и сверхлегких летательных аппаратов будут запрещены с 8 утра (9 мск) в понедельник до завершения мероприятия в 20.00 (21.00 мск) вторника. Помимо Лукки и ее окрестностей воздушное пространство будет частично закрыто над территориями соседних провинций Пиза и Масса Каррара. В сообщении Нацслужбы гражданской авиации отмечается, что запрет не распространяется на полеты государственных воздушных судов и борта экстренных служб.

Аналогичные меры итальянские власти применили в преддверии юбилейного саммита Евросоюза, который прошел в Риме 25 марта.

Сам город Лукка с населением около 90 тысяч жителей с приближением встречи министров переходит на закрытое положение. Соблюдению мер безопасности способствуют особенности его архитектурной застройки: исторический центр окружает средневековая крепостная стена длиной более четырех километров. В ее пределах запретят движение транспорта за исключением обладателей специальных разрешений. На два дня будут закрыты школы и госучреждения.

По примеру итальянской столицы вокруг мест проведения саммита организованы три зоны безопасности, доступ куда будет открыт для местных жителей, сотрудников предприятий и магазинов, расположенных внутри этих периметров, а также инвалидов при предъявлении соответствующих документов. Аккредитованные на саммит журналисты могут попасть внутрь крепостных стен через несколько пунктов пропуска, и только показав силовикам у городских ворот бронь гостиницы и документы на командировку. Подобный режим не даст попасть в центр Лукки протестующим против саммита "семерки", чья манифестация в понедельник пройдет вокруг городских стен.

Как сообщал ранее итальянский МИД, министры иностранных дел стран "Большой семерки" на саммите в итальянской Лукке намерены обсудить ситуацию в Ливии и на Украине, борьбу с ИГ и ядерные испытания КНДР. Встреча в тосканском городе будет одним из этапов подготовки к саммиту лидеров государств-участников G7, который пройдет в мае на Сицилии.