Власти Австрии осудили теракт в Египте

ВЕНА, 9 апр — РИА Новости. Власти Австрии заявили, что осуждают теракт в Египте, и призвали сделать все возможное для защиты христиан от преследования.

"Осуждаю ужасную бомбовую атаку в Северном Египте. Мы скорбим по жертвам, наше соболезнование их родным", — говорится в заявлении президента Австрии Александра Ван дер Беллена в микроблоге в Twitter

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил в своем блоге, что "нужно сделать все, чтобы решительно противостоять преследованию религиозных меньшинств, и особенно это касается преследования христиан".

Его поддержал вице-канцлер республики Райнхольд Миттерленер, который, выразив слова поддержки близким погибших, добавил, что "необходимо сражаться с террором и препятствовать преследованию христиан".

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности сработало в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. По данным местных СМИ, жертвами взрыва в церкви стали 30 человек.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

Кроме того, взрыв прогремел в воскресенье у храма в египетской Александрии. СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения сообщили, что погибли 11 человек.