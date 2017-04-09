Власти Австрии осудили теракт в Египте

ВЕНА, 9 апр — РИА Новости. Власти Австрии заявили, что осуждают теракт в Египте, и призвали сделать все возможное для защиты христиан от преследования.Twitter.
В свою очередь министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил в своем блоге, что "нужно сделать все, чтобы решительно противостоять преследованию религиозных меньшинств, и особенно это касается преследования христиан".
Его поддержал вице-канцлер республики Райнхольд Миттерленер, который, выразив слова поддержки близким погибших, добавил, что "необходимо сражаться с террором и препятствовать преследованию христиан".
По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.
Кроме того, взрыв прогремел в воскресенье у храма в египетской Александрии. СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения сообщили, что погибли 11 человек.