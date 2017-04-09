МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция Швеции арестовала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме, когда при наезде грузовика погибли четыре человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на суд.

"Полиция арестовала человека и назначила ему общественного защитника", — заявила судья стокгольмского окружного суда Хельга Хульманн.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens.