СМИ: число погибших при взрыве у церкви в Александрии выросло до восьми

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Восемь человек погибли, еще около 40 пострадали в результате взрыва у церкви в городе Александрия в Египте, сообщил новостной портал "Эль-Ватан".

Ранее сообщалось о 6 погибших.

По предварительной информации, подрыв осуществил смертник у входа в церковь. Сообщалось, что офицер полиции остановил смертника и тот подорвался у входа.

В числе погибших – трое полицейских. Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте расположена его резиденция.

Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на прилегающей улице прогремел второй взрыв.

Ранее в воскресенье взрыв в церкви в городе Танта унес жизни 30 человек.