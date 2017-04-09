В Минске шестерых россиян сняли с поезда, столкнувшегося с электричкой

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (66)

МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Шесть россиян — пассажиры столкнувшегося в Москве с электричкой поезда — были госпитализированы во время остановки состава в Минске, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель минздрава Белоруссии.

"Шестеро человек были госпитализированы в Минске. Это россияне", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поезд проследовал далее в Брест, в нем еще находятся пассажиры, в том числе граждане России, которым может понадобиться медицинская помощь.