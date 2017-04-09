В Минске шестерых россиян сняли с поезда, столкнувшегося с электричкой

14:5709.04.2017
(обновлено: 15:01 09.04.2017)
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МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Шесть россиян — пассажиры столкнувшегося в Москве с электричкой поезда — были госпитализированы во время остановки состава в Минске, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель минздрава Белоруссии.
"Шестеро человек были госпитализированы в Минске. Это россияне", — сказал собеседник агентства.
По его словам, поезд проследовал далее в Брест, в нем еще находятся пассажиры, в том числе граждане России, которым может понадобиться медицинская помощь.
Вечером в субботу на перегоне Фили — Кунцево машинист электрички Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.
Система торможения электропоезда не сработала, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне поездом Москва – Брест.
С рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива поезда, несколько вагонов пригородного поезда были повреждены.
В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электричке — машинист, его помощник, два контролера и 20 пассажиров.
После столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
Десять человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.
Всего за медицинской помощью обратились 50 пассажиров.
Пассажиры были эвакуированы в стационарные пункты размещения, поезд отбуксировали на Белорусский вокзал.
На фото: место столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
Ожидается, что поезд прибудет в Брест с пятичасовым опозданием.
Движение пригородных поездов на Белорусском направлении восстановлено.
На фото: сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на месте столкновения пассажирского поезда и электрички.