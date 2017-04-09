В Александрии произошел еще один взрыв

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Второй взрыв произошел в городе Александрия в Египте, устройство сработало в районе улицы Шухада, сообщает телеканал "ОН-ТВ".

Ранее сообщалось, что в воскресенье взрыв прогремел у церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал. По предварительной информации, взрыв осуществил смертник. На данный момент известно о шести погибших, 40 человек пострадали.

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. Погибли 30 человек. По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

В воскресенье христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.