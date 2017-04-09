Силовики выпустили более 500 мин и снарядов за сутки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК 9 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 500 мин и снарядов за минувшие сутки, сообщил журналистам заместитель командующего вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин.

"Противник выпустил пять артиллерийских, 35 танковых снарядов и 483 мины",- сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.