В ДНР в прошедшие сутки погиб ополченец

ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Один человек погиб за минувшие сутки в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель командующего вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин.

"От обстрелов вражеской артиллерии погиб один военнослужащий ДНР. Таким образом, Киев продолжает вести террористическую войну, от которой страдает, в том числе, население на территории Украины", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.