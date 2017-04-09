Полиция установила личности всех четырех погибших при теракте в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Личности всех четырех погибших при теракте в Стокгольме установлены, заявил один руководителей следствия Йонас Хисинг на пресс-конференции в столице Швеции.

"Полиция установила личности всех четырех погибших после теракта в Стокгольме. Среди них двое шведских граждан, один гражданин Бельгии и один — Великобритании", — сказал Хисинг.

По словам представителя полиции, задержанный по подозрению в совершении теракта 39-летний мужчина "подал заявление в 2014 году о предоставлении ему вида на жительство в Швеции, ему было отказано" и он должен был быть выслан из страны. В ходе расследования полиция задержала пятерых человек и провела более 500 допросов, добавил Хисинг.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens.