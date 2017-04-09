Южнокорейский паром "Севоль" перенесен на сушу для расследования

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство мореходства и рыболовства полностью закончило перенос на сушу парома "Севоль", крушение которого три года назад унесло жизни около 300 человек, сообщило агентство Ренхап.
Перед тем как на пароме начнется работа инспекторов, в задачу которых входит поиск останков девяти человек, а также выяснение деталей и причин крушения, судно необходимо надежно закрепить. Эти работы могут быть закончены к утру понедельника.
Затонувший три года назад южнокорейский паром "Севоль" был поднят на поверхность и 31 марта доставлен в порт Мокхпо на юго-западе страны в 90 километрах от места трагедии.