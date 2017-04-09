При взрыве у церкви в Александрии погиб полицейский, ранены шесть человек

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Полицейский погиб, еще шесть человек пострадали в результате взрыва у церкви в египетском городе Александрия, сообщают местные СМИ.

По данным телеканала "ОН-ТВ", офицер полиции погиб при задержании смертника, пытавшегося пройти в здание церкви. Смертник был вынужден подорвать себя у входных дверей. Пострадали еще по меньшей мере трое полицейских и трое гражданских.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй.

Ранее в результате взрыва в церкви города Танта погибли 30 человек.