СМИ: взрыв у церкви в Александрии устроил смертник

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Взрыв у церкви в городе Александрия в Египте, по предварительной информации, осуществил смертник, сообщил египетский телеканал "Он-ТВ".

Ранее сообщалось, что взрыв произошел у дверей церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви.

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта. По словам очевидцев, взрыв устроил смертник, жертвами стали 30 человек. По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты.