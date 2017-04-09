СМИ: идущий к Корее авианосец США совершит беспрецедентный маневр

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Направленный к Корейскому полуострову авианосец ВМС США совершит беспрецедентный со времен Второй мировой войны маневр в рамках новой оперативной концепции размещения американских военно-морских сил в Тихом океане, сообщает в воскресенье издание Defense News со ссылкой на американских военных.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США с авианосцем "Карл Винсон" отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова.

ВМС США делят Тихий океан по международной линии перемены дат на две зоны ответственности: базирующийся в Японии Седьмой флот отвечает за западную зону и проходит более интенсивную подготовку с учетом оперативной обстановки в этом регионе; базирующиеся в Калифорнии силы Третьего флота, как правило, направляются в западную часть Тихого океана в качестве поддержки операций Седьмого флота и переходят в его командование.

По информации специализированного американского издания, которое ссылается на представителя командования Тихоокеанского флота США, впервые со времен Второй мировой войны Третий флот, база которого размещается в американском Сан-Диего, сохранит за собой управление авианосной группой, когда она окажется к западу от международной линии перемены дат (пересекая эту линию, "Карл Винсон" входит в зону ответственности Седьмого флота).

Как сообщало ранее NBC Sandiego , экипаж авианосца прошел перед походом усиленную подготовку, детали которой не уточняются.

По информации американских СМИ, принятый в 2015 году новый оперативный подход к размещению военно-морских сил предполагает, что в случае вооруженного конфликта, например, с участием КНДР, направляются все силы базирующегося в Японии Седьмого флота США, в то время как корабли Третьего флота продолжат патрулирование в других зонах.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что отправка ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова может подтолкнуть руководство Северной Кореи к необдуманным действиям.