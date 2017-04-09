Китай и Индия освободили захваченный пиратами сухогруз в Аденском заливе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Индийские и китайским ВМС в результате совместной операции освободили торговое судно OS 35, предположительно, захваченное пиратами в Аденском заливе, говорится в заявлении военного ведомства Индии.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в морской полиции автономного района Пунтленд сообщало, что сомалийские пираты, предположительно, захватили сухогруз OS35, следующий под флагом тихоокеанского государства Тувалу.

По данным Минобороны Индии, индийские ВМС получили сигнал бедствия от захваченного судна и направили в предполагаемый район происшествия четыре корабля. Китайские ВМС также подключились к операции, авиация индийских ВМС оказывала поддержку с воздуха.

"Команда с находящегося рядом корабля китайских ВМС направилась на борт торгового судна, вертолет индийских ВМС оказывал прикрытие с воздуха. Установлено, что все 19 членов экипажа с Филиппин находятся в безопасности", — говорится в заявлении Минобороны.

В начале апреля сомалийские пираты захватили индийское торговое судно, на борту которого были 11 человек. Оно направлялось из Дубая в йеменский порт Эль-Мукалла. Ранее в марте пираты захватили нефтяной танкер Aris 13, шедший под флагом Коморских островов, однако освободили его без какого-либо выкупа.

Вспышка морского бандитизма у берегов Сомали в конце прошлого десятилетия стоила для индустрии судовых перевозок миллиарды долларов. С разгулом пиратства удалось справиться лишь объединенными усилиями международного сообщества, организовавшего военное патрулирование региона.