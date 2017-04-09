Бывший глава Еврокомиссии: лидеры ЕС осознали свою незначительность

РИМ, 9 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководители ЕС вынуждены были признать незначительность собственной роли в истории с ракетным ударом США по сирийской авиабазе, считает экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

"Европейские лидеры вынуждены были принять к сведению собственную незначительность и поэтому ограничились аплодисментами, не проведя даже минимального коллективного обсуждения возможных последствий этих событий", — написал известный политик в передовой статье воскресного номера римской газеты Il Messaggero

По мнению Проди, "американская реакция на жесточайшую сирийскую химическую войну радикально изменила политическую игру на всей планете", хотя сама эта военная операция не имела крупного масштаба. Экс-премьер указал в этой связи, что главным политическим аспектом данной акции США является предостережение России.

"Это было абсолютно ясное предостережение: Соединенные Штаты совершенно не готовы оставить России ведущую роль, которую Путин сумел завоевать в столь деликатном регионе, каким является Ближний Восток", — подчеркнул видный европейский политик.

Проди обратил внимание на тот факт, что президент США Дональд Трамп позаботился о том, чтобы предупредить Москву о ракетной атаке, "но, похоже, не проявил такой же деликатности в отношении китайского председателя Си Цзиньпина, который был его гостем во Флориде как раз тогда, когда принималось решение о военной акции в Сирии". По его мнению, "Китай не слишком скоро забудет об этом афронте". Ранее Белый дом сообщал, что Трамп проинформировал Си Цзиньпина об ударе по Сирии в момент его нанесения.

Проди указал также, что главный результат от ракетной атаки в Сирии Трамп получил во внутренней политике, поскольку из "неуверенного и проигрывающего президента превратился в главнокомандующего, способного вновь утвердить в мире американское первенство".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.