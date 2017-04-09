Путин выразил соболезнования президенту Египта после теракта в Танте

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями теракта в городе Танта, отметив, что действуя сообща с ответственными членами мирового сообщества, страны сумеют дать отпор террористам, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин выразил соболезнования президенту Египта и передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако, уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", – говорится в телеграмме российского президента.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших.