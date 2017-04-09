В Танте задержали подозреваемого в причастности к взрыву в церкви

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта задержали подозреваемого в причастности к взрыву в церкви в египетском городе Танта, сообщает новостной портал "Йоум7".

По имеющейся информации, мужчина находился рядом с церковью. Он отправлен в полицейское управление, проводится допрос.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром в крупнейшей церкви египетского города Танта во время церковной службы. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник, зашедший в церковь и подорвавший закрепленное на теле взрывное устройство. Погибли, по последней информации, порядка 30 человек, пострадали до 70-ти.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил назвал взрыв в церкви "терактом".

По информации египетских СМИ, за взрывом в церкви последовал второй взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.